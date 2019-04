Der 4:1-Erfolg in Augsburg gibt Bayer Leverkusen reichlich Rückenwind im Endspurt der Saison. Nicht nur Torwart Lukas Hradecky wirkt nach der durchweg starken Leistung über 90 Minuten wie beflügelt. Von Dorian Audersch

Nach einem überragenden Spiel war Kevin Volland mehr als nur zufrieden – nicht nur mit seiner eigenen Leistung. Mit einem breiten Grinsen beantwortete er die Fragen, feixte herum und war zu Scherzen aufgelegt. Mit seinem Tor zum 1:1 und den Vorlagen zum 2:1 sowie 4:1 hatte er entscheidenden Anteil daran, dass Bayer Leverkusen einen durchweg überzeugenden 4:1-Sieg in Augsburg feiern konnte.

„Das war hochverdient. Wir haben mit enormer Reife gespielt“, konstatierte der Torjäger der Werkself, der seinen 14. Treffer in dieser Saison erzielte und damit seine bisherige Bestmarke eingestellt hat. „Nach dem 0:1 haben wir nicht die Nerven verloren und eine super Reaktion gezeigt. Das war wie ein kleines Hallo-Wach-Signal für uns.“ Bayer habe dann konsequent sein Spiel durchgezogen und zur richtigen Zeit die Tore erzielt.

Volland verlieh dem Spiel seines Teams unter anderem das Prädikat „willenstark“ – völlig zurecht. Selten hat man gesehen, dass eine Mannschaft in Augsburg derart dominant auftrat und den mit viel Druck und der Führung nach zwölf Minuten gestarteten Gastgebern regelrecht den Stecker zog. Bayer spielte schnell, kreativ, ballsicher, leistete sich kaum Fehlpässe, verteidigte konzentriert und drückte die Fuggerstädter tief in die eigene Hälfte. Als es mit 1:1 in die Kabine ging, war bereits spürbar, dass Leverkusen die Punkte mitnehmen würde.

Das gelang auch dank eines Geniestreiches von Kai Havertz, dessen ebenfalls 14. Saisontor kurz nach dem Wiederanpfiff einem Kunstwerk glich. In den Strafraum vorstoßend, hielt er seinen Fuß so perfekt in eine halbhohe Hereingabe von Volland, dass der Ball im hohen Bogen über den Torwart hinweg ins lange Eck segelte. Wer den 19-Jährigen regelmäßig beim Spielen zuschaut weiß, dass er das Tor exakt so machen wollte. Die Abstauber von Jonathan Tah und Julian Brandt machten den gelungenen Abend schließlich perfekt.

Der klare Sieg ist auch dem System und der ballbesitzorientierten, betont offensiven Spielidee von Trainer Peter Bosz zu verdanken, der seinen Spielern laut Volland „einen klaren Plan an die Hand gibt.“ Man sehe anhand der Rückrunde, dass die Werkself jedes Spiel gewinnen könne, sofern sie sich über 90 Minuten an den Plan halte. „Wenn wir das allerdings nur halbzeitweise machen, wird es enorm schwer für uns“, fügte er mit Blick auf die Niederlagen gegen Bremen (1:3), Hoffenheim (1:4) und Leipzig (2:4) hinzu.

Nun hat Bayer indes drei Siege in Folge eingefahren und mischt im Kampf um einen Platz in der Europa- oder gar Champions League wieder munter mit. Torwart Lukas Hradecky betonte ebenfalls die Stärke des Teams, wenn sich alle an die Vorgaben halten. „Wenn wir so spielen, können wir jede Mannschaft in der Bundesliga schlagen. Es wird besser und besser, je länger wir mit dem Trainer arbeiten. Ich bin mir sicher, dass die nächste Saison mit einer guten Vorbereitung etwas Großes werden kann.“

Zunächst gilt es aber, sicher in den europäischen Wettbewerb einzuziehen. Ein laut Volland „brutales Endspiel“ wartet in dem Zusammenhang am Sonntag. Dann kommt Hradeckys ehemaliger Verein Eintracht Frankfurt in die BayArena (18 Uhr).

Geht es nach dem Schlussmann, soll der jüngste Leverkusener Lauf freilich noch etwas länger anhalten. Seine Ankündigung klingt daher wie Mahnung nach innen und Drohung nach außen zugleich: „Wir haben vor ein paar Wochen mit den drei Niederlagen in Folge eine Lehre erhalten. Ich glaube, dass passiert uns nicht noch einmal.“