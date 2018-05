später lesen Bremen - Leverkusen 0:0 Werkself verpasst den Sprung auf Platz vier Teilen

Twittern

Teilen



Während Hoffenheim in Stuttgart verlor, kam Leverkusen in Bremen nicht über ein torloses Remis hinaus. Das Fernduell der nun punktgleichen Aspiranten auf Rang vier der Tabelle geht am 34. Spieltag in die entscheidende Runde. Dorian Audersch