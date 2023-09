Bayer-Chef Carro hofft auf längeren Verbleib von Alonso

Nach Einschätzung von Carro arbeitet Alonso weiter fokussiert an seiner Mission, die Bayer-Elf zu einem Titelaspiranten zu machen: „Er lässt sich durch dieses ganze Gerede nicht aus dem Konzept bringen. Was in ein, zwei, drei Jahren ist, interessiert ihn zurzeit überhaupt nicht. Ihn interessiert das jetzt.“ Der Vereinschef ist guter Dinge, dass die Mannschaft von der großen Erfahrung des einstigen Vorzeigeprofis profitiert: „Er ist ein Trainer, der als Spieler alles gewonnen und weiß, was man braucht, um Erfolg zu haben. Er hat die Erfahrung nicht nur aus einer Liga.“