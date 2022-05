Bundesliga : Bayer-Coach Seoane erwartet „normal motiviertes Frankfurt“

Leverkusen Trainer Gerardo Seoane von Bayer Leverkusen erwartet vor dem Montagsspiel der Fußball-Bundesliga trotz der besonderen Konstellation zwischen den beiden Halbfinalpartien in der Europa League keine Motivationsprobleme bei Gegner Eintracht Frankfurt.

In der Liga hat die Eintracht keine Chance mehr auf die Europacup-Qualifikation, in der Europa League empfängt sie am Donnerstag nach einem 2:1-Auswärtssieg in London West Ham United zum Halbfinal-Rückspiel.