Bundesliga Bayer-Geschäftsführer Carro: Erst verkaufen, dann verstärken

Weiterhin zum Team zählen wird auch in der nächsten Saison Florian Wirtz. Natürlich seien viele Vereine an dem 20 Jahre alten Nationalspieler interessiert, räumte Carro ein. „Aber wegen seiner Beziehung zu seinen Eltern will er bei uns bleiben“, fügte der Spanier hinzu. Im Fußball könne man nicht viel länger als ein Jahr planen. „Aber die nächste Saison wird er noch in Leverkusen sein“, versicherte er. Der Vertrag von Wirtz läuft noch bis 30. Juni 2027.