4. Spieltag : Bayer Leverkusen beendet Krise mit Sieg in Mainz

Mainz Champions-League-Starter Bayer Leverkusen stoppt die Talfahrt in der Fußball-Bundesliga. Mit einem Doppelpack ebnet Jeremie Frimpong beim FSV Mainz 05 den Weg zum ersten Sieg der Saison.

Am Führungstor hatte FSV-Stürmer Jonathan Burkardt mitgewirkt, es wurde aber Exequiel Palacios (29. Minute) gutgeschrieben. Danach nutzte Jeremie Frimpong (39./41.) zwei grobe Schnitzer in der Mainzer Abwehr und ebnete mit einem Doppelpack den Weg zum Erfolg.

„Mit einem Sieg ist es nicht getan“

„Wir brauchen Punkte in der Bundesliga“

Richtig ist dagegen, dass in Piero Hincapie und Mitchel Bakker - beide sahen Gelb-Rot - gleich zwei Linksverteidiger beim nächsten Bundesligaspiel in einer Woche gegen den SC Freiburg fehlen werden. Dagegen dürfen sie am 7. September im ersten Gruppenspiel der Champions League beim FC Brügge wieder mitwirken. An die Königsklasse mag Rolfes aber trotz des Erfolges noch nicht denken. „Wir brauchen Punkte in der Bundesliga. Wir haben die ersten Punkte geholt, brauchen aber noch mehr“, betonte er.