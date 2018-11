später lesen Leverkusener Fans haben keine Lust auf Europa League Neuer Zuschauer-Minusrekord für Bayer 04 gegen Razgrad FOTO: REUTERS / WOLFGANG RATTAY FOTO: REUTERS / WOLFGANG RATTAY Teilen

Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Ludogorez Rasgrad ist wahrlich kein Zuschauermagnet. Lediglich 15.000 Fans werden am Donnerstagabend (18.55 Uhr/Dazn) in der BayArena erwartet – ein neuer Minusrekord für den Werksklub in dieser Saison. Von Sebastian Bergmann