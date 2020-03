„Heimtrainingspläne“ : Bayer Leverkusen stellt Trainingsbetrieb ein

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat wegen der Coronavirus-Pandemie das gemeinschaftliche Training für alle Mannschaften bis auf Weiteres eingestellt.

Der neue Trainer Heiko Herrlich kann derweil beim FC Augsburg vorläufig nur stark eingeschränkt mit seiner Mannschaft arbeiten und sie damit nicht optimal auf eine mögliche Fortsetzung der Bundesliga-Saison vorbereiten. Die Augsburger Fußball-Profis werden wegen der Coronavirus-Epidemie für den Rest der Woche nach individuellen Plänen zu Hause trainieren, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. In der kommenden Woche solle wieder „Training in Gruppen und unter Einhaltung der präventiven Schutzmaßnahmen aufgenommen werden“.