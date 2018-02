Bayer ohne Tah und Lars Bender gegen Schalke

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke 04 auf die Abwehrspieler Jonathan Tah und Lars Bender verzichten.

Innenverteidiger Tah fehlt wegen einer Grippe, für Kapitän Lars Bender kommt die Partie in der BayArena nach seinem Faserriss noch zu früh.

"Wir planen jetzt ohne Tah", sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag, auch bei Lars Bender gehen die Planung in Richtung des übernächsten Bundesligaspiels gegen den VfL Wolfsburg. Lars Bender sollte am Freitag Teile des Trainings wieder bestreiten.

(se)