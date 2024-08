Bayer Leverkusen Bayer-Sportchef Rolfes sieht „gewaltiges Potenzial“

Die kommenden Jahre bieten seiner Meinung nach „eine riesige Chance, auf ein deutlich höheres Niveau zu kommen, als viele glauben. Da ist noch einiges möglich.“ Die durch den Double-Gewinn gewachsenen Erwartungen der Fans wertet er nicht nur als Belastung: „Das Double ist kein Rucksack, sondern etwas, das hilft und beflügelt. Die Herausforderung ist vielleicht größer, aber gleichzeitig können wir aus der Double-Saison unglaublich viel mitnehmen, an Sicherheit, an Selbstvertrauen, an Stärke. Den Glauben, Spiele zu drehen oder in Drucksituationen wie einem K.-o.-Spiel zu bestehen.“