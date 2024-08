Fußball-Bundesliga Bayer-Stürmer Schick denkt nicht an Vereinswechsel

Bayer Leverkusens Patrik Schick denkt trotz seiner Reservistenrolle zum Ende der Meistersaison nicht an einen Vereinswechsel. „Nach den letzten Spielen der Saison war ich nicht zufrieden. In den wichtigen Partien durfte ich nicht spielen“, sagte der 28-Jährige im Interview des „Kicker“ und betonte: „In solchen Situationen heißt es: Kämpfen! Bereit sein! Ich warte auf meine Chance.“ Er spiele seit vier Jahren in Leverkusen und es sei immer eine Achterbahnfahrt, immer ein Up-and-down gewesen. „Aber das ist normal im Fußball.“