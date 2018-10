Bayern bangt um Thiago - Kovac: „Sieht nicht gut aus“

Der FC Bayern München bangt um einen Einsatz von Mittelfeldspieler Thiago in der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am Samstag. dpa

Der Spanier hatte sich beim 2:1 (2:0) in der zweiten Pokalrunde beim SV Rödinghausen am Knöchel verletzt und musste eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt werden. „Wir müssen abwarten, was passiert ist. Es sieht nicht gut aus“, sagte Trainer Niko Kovac in der ARD zur Verletzung des 27-Jährigen.

Thiago verließ auf Krücken das Stadion an der Bremer Brücke. „Er hat starke Schmerzen. Es ist was, es ist aber noch zu früh zu sagen, wie schlimm es ist“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Ein Ausfall wäre natürlich sehr bitter.“

Gegen den Fußball-Regionalligisten hatte Kovac bereits auf sieben Spieler verzichten müssen. James Rodríguez und Jérôme Boateng fielen erkrankt aus, Arjen Robben musste wegen einer Rückenblockade pausieren. Mats Hummels klagte über leichte neuromuskuläre Beschwerden. Zudem fehlten die Langzeitverletzten Kingsley Coman und Corentin Tolisso. „Wir werden immer weniger“, sagte Kovac zur angespannten Personallage.

