24. Bundesliga-Spieltag : Bayern besiegt BVB - RB bleibt dran - Später Hertha-Sieg

Berlin Bayern München besiegt dank Torgarant Robert Lewandowski Borussia Dortmund und bleibt in der Fußball-Bundesliga vor Leipzig. Im Duell der kriselnden West-Clubs aus Mönchengladbach und Leverkusen muss Gladbach-Coach Rose einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Weltfußballer Robert Lewandowski rettete dem Team von Trainer Hansi Flick mit seinen Treffern Nummer 29, 30 und 31 in der 26. Minute, per Foulelfmeter in der 44. Minute sowie in der 88. Minute den Sieg. Den vierten Treffer erzielte Goretzka (88.). Erling Haaland (2./9.) hatte die Dortmunder mit einem Doppelpack in Führung gebracht, musste in der 60. Minute aber verletzt vom Platz.