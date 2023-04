Bundesliga Bayern-Boss Hainer: „Konzentrieren uns auf das Sportliche“

Kahn antwortete auf die Frage, ob er in der kommenden Saison noch Vorstandschef sei: „Aber selbstverständlich bin ich noch hier.“ Bei der lange geplanten, turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am 22. Mai werde „sehr, sehr kritisch“ diskutiert werden. „Wir werden sicherlich auch sehr analytisch sein, uns sehr viele Fragen stellen“, sagte der frühere Bayern-Kapitän. „Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier alles gut finden, was in den letzten Monaten passiert ist.“