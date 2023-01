Bundesliga : Bayern-Boss Kahn freut sich auf „Kracher“ gegen Leipzig

München Bayern-Boss Oliver Kahn blickt dem „absoluten Topspiel“ zum Start ins Fußballjahr „optimistisch“ entgegen. Allerdings sei es nach langer Pause immer schwierig. Lob gibt's für einen WM-Teilnehmer.

Müller strebt mit den Münchnern den elften Meistertitel in Serie an, dazu will er in der Champions League und im DFB-Pokal Erfolge feiern. Zuletzt hatte der 33-Jährige auch betont, den Neustart der deutschen Nationalmannschaft nach der WM-Enttäuschung mitgestalten zu wollen. „So lange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde“, hatte Müller gesagt. „Das Wann, das Ob und das Wie - das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden.“