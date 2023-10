Bundesliga Bayern-Boss über VfB-Coach Hoeneß: „Warum nicht irgendwann“

„Langfristig darf man so etwas niemals ausschließen“, sagte Dreesen. Der Bayern-Chef betonte aber auch, dass man aktuell in Thomas Tuchel einen „Top-Trainer“ habe. „Wir kennen Sebastian Hoeneß aus der Zeit, wo er unsere zweite Mannschaft immerhin zur Meisterschaft geführt hat“, erinnerte Dreesen. In der Saison 2019/20 führte Hoeneß die Bayern-Amateure als Aufsteiger in der 3. Liga auf Platz eins. „Das war eine fantastische Saison damals“, lobte Dreesen.