Fußball Bayern-Boss: Vermarkten uns im Zweifel selbst im Ausland

Man sei Teil der Zentralvermarktung der Deutschen Fußball Liga und es sei nicht die Idee, sich in Deutschland zukünftig selbst zu vermarkten. „Aber es ist ein Ansatzpunkt, wie wir den FC Bayern weiter in die Welt tragen können. Und vielleicht auf internationalen TV-Märkten, in denen die DFL keinen Vertrag für die Bundesliga geschlossen hat, unsere Spiele selbst zeigen“, sagte Dreesen.