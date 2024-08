Fußball-Bundesliga Bayern-Chef führt Mehrbelastung auf Länderspiele zurück

Über die Belastung der Profi-Fußballer und die Gründe dafür wird seit Monaten gestritten. In der neuen Saison kommen in der Champions League Pflichtspiele hinzu, zudem wird im kommenden Sommer die neue Club-WM mit 32 Teams gespielt, darunter auch der FC Bayern. Der Weltverband FIFA verweist darauf, dass die Anzahl der Einsätze der Profis insgesamt in den vergangenen Jahren nicht gestiegen sei. Wie viele Partien in einer Saison absolviert werden, hängt auch vom Abschneiden in den Wettbewerben mit K.-o.-Phasen ab - sowohl bei den Vereinen als auch den Nationalmannschaften.