Bundesliga : Bayern-Coach Nagelsmann: „Spieler dürfen mich gerne duzen“

München Die Bayern-Profis um Manuel Neuer, Robert Lewandowski&Co. dürfen ihren neuen Chefcoach Julian Nagelsmann duzen.

„Die meisten sagen Trainer. Aber ich bin gerne per Du. Siezen oder duzen ist für mich in den modernen Zeiten kein Indikator mehr für Autorität oder nicht“, sagte der 33-Jährige in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München fügte hinzu: „Die Spieler dürfen mich gerne duzen, ich höre meinen Vornamen tatsächlich auch lieber als meinen Nachnamen.“