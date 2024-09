Fußball-Bundesliga Bayern demontiert Kiel mit 6:1 und übernimmt Tabellenführung

Doch von einer Sensation war Kiel auch in der zweiten Hälfte weit entfernt. Auch wenn Kiels Benedikt Pichler (47.) auf die Latte köpfte. Auf der Gegenseite verhinderte Kiels gut aufgelegter Torwart Timon Weiner zunächst den nächsten Gegentreffer. Die Bayern kombinierten sich in Ruhe durch die Arena, Kiel leistete nicht mehr viel Gegenwehr. Der eingewechselte Michael Olise erhöhte zum 5:0. Nach dem Kieler Ehrentreffer hätte sogar Ex-Bayern-Stürmer Fiete Arp mit einem Schuss an die Latte weiter verkürzen können. Kane stellte aber per Elfmeter den alten Fünf-Tore-Abstand wieder her.