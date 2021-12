Spiel beim VfB Stuttgart : Bayern-Engpass im Mittelfeld - Musiala mit Mittelhandbruch

München Die Personalprobleme des FC Bayern München haben sich vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart noch mehr zugespitzt.

Corentin Tolisso hat muskuläre Probleme. Es bestehe aber „keine strukturelle Verletzung“, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Montag. Laut Medien absolvierte der Franzose lockere Laufrunden. Leon Goretzka laboriert weiter an Knieproblemen. Auch bei dem Nationalspieler musste Nagelsmann vor dem Abschlusstraining offen lassen, ob er gegen den VfB in den Kader zurückkehren könne.