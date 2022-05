Meisterfeier : Bayern-Fans werben um Lewa - Nagelsmann will 2023 mehr Titel

München Über 10.000 Bayern-Fans jubeln ihrem Meisterteam auf dem Marienplatz zu. Im Fokus steht dabei der wechselwillige Torjäger Lewandowski. Von Kahn gibt es eine Ansage an Jäger wie Borussia Dortmund.

„Lewa bleib, Lewa bleib“, skandierten die Bayern-Anhänger mehrfach während der Ehrung durch die Stadt München, die in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Den 33 Jahre alten Lewandowski zieht es nach acht Jahren beim FC Bayern weg. Seinen bis 2023 laufenden Vertrag will er nicht verlängern. Anscheinend möchte er schon in diesem Sommer wechseln. Der FC Barcelona ist dem Vernehmen nach stark interessiert am Transfer.