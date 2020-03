Coronavirus-Pandemie : Bayern-Finanzchef: Club ist in der Lage, Krisen zu meistern

Bayern-Finanzchef: Club ist in der Lage, Krisen zu meistern

Hat auf die große finanzielle Herausforderung für den FC Bayern München in der Coronavirus-Krise hingewiesen: Jan-Christian Dreesen. Foto: Matthias Balk/dpa.

München Nach Präsident Herbert Hainer hat auch Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen auf die große finanzielle Herausforderung für den FC Bayern München in der Coronavirus-Krise hingewiesen.

„Der FC Bayern hat sicher gut gewirtschaftet in den vergangenen Jahren, was ihn in die Lage versetzt, auch Krisen zu meistern“, sagte Dreesen auf der Internetseite des Vereins.