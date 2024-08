Vor Bundesligastart Bayern gewinnen Testspiel mit Innenverteidiger Goretzka

Beim ersten Saison-Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm (4:0) hatte Goretzka nicht zum Kader gehört, was als weiteres Signal der Bayern-Bosse und auch von Trainer Vincent Kompany für Goretzkas aktuelle Perspektivlosigkeit in München gewertet wurde. Goretzka durfte sich über aufmunternde „Leon-Goretzka“-Rufe aus dem Publikum freuen. Nach einem energischen Vorstoß musste der Nationalspieler kurz am rechten Fuß behandelt werden.