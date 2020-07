Gelungene Chelsea-Generalprobe : Bayern gewinnt Test beim Süle-Comeback gegen Marseille

München Eine Woche vor dem Champions-League-Ernstfall gegen den FC Chelsea gewinnt der FC Bayern seinen einzigen Test. 1:0 heißt es nach 90 Minuten bei hochsommerlichen Temperaturen gegen Marseille. Kimmich überzeugt auf alter Position, ein Comeback freut alle.

Das erste Pflichtspiel nach der Kurzpause steht für den Doublesieger am kommenden Samstag im Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea an. Nach dem 3:0-Erfolg vor der Corona-Zwangspause in London sind die Chancen auf das Weiterkommen für die Bayern bestens - dann würde das Königsklassen-Finalturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon folgen.