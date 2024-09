Fußball-Bundesliga Bayern hofft auf Neuer im Bundesliga-Topspiel

Der FC Bayern hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Neuer wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sei. Zuletzt hatte der langjährige Stammtorhüter individuell trainiert. Der 38-Jährige verzichtete am vergangenen Wochenende kurzfristig auf einen Einsatz in Bremen, wo ihn Sven Ulreich beim 5:0-Erfolg vertrat. „Wichtig ist, dass sich nichts ändert zum Kader von Werder Bremen“, betonte Kompany. Wenn ein Spieler nicht topfit sei, könne ihn ein anderer ersetzen. Er habe Vertrauen in alle Akteure seines Kaders.