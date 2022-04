29. Spieltag : Bayern holen kaum Villarreal-Schwung: Steigerung nötig

München Ein Handelfmeter nach Video-Beweis beschert den Bayern das 1:0 gegen den FC Augsburg. Lewandowski verwandelt, Saisontor Nummer 32. Ein Schub für die Champions League sind die 90 Minuten aber nicht.

Großen Schwung für das Viertelfinal-Duell mit dem FC Villarreal nahm der Rekordmeister nicht auf. Ein Handelfmeter von Robert Lewandowski nach Videobeweis in der 82. Minute reichte aber immerhin zum nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer kam dem zehnten Meistertitel am Stück damit einen Schritt näher.