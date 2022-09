6. Spieltag : Bayern in der Ergebniskrise: Müller „das erste Mal sauer“

München In der Bundesliga läuft es nicht mehr für die Bayern. Der Zauber der ersten Saisonwochen ist weg. Beim 2:2 gegen jubelnde Stuttgarter reichen die Teenager-Tore von Mathys Tel und Jamal Musiala nicht.

Manuel Neuer und Joshua Kimmich stapften nach einer schnellen Dusche genervt und wortlos an den Reportern vorbei. Auch Wortführer Thomas Müller war am Samstagabend nach dem 2:2 (1:0) des FC Bayern gegen einen sich mit einem späten mutigen Auftritt belohnenden VfB Stuttgart verärgert.

„Heute bin ich das erste Mal in dieser ganzen Spielzeit sauer - und zwar sauer auf uns selbst“, sagte der Angreifer im Interview des TV-Senders Sky. Drei Tage vor dem großen Champions-League-Abend gegen den FC Barcelona und Robert Lewandowski wurde die Vorfreude in München erstmal gedämpft. „Wir müssen schon zwei Gänge hochschalten, gegen Barcelona sogar drei“, mahnte Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Blick auf den 13. September. Auch er verließ die Allianz Arena „sauer“.

„Sechs Punktefehlen. Das sind mindestens vier zu viel“

In der Fußball-Bundesliga ist der deutsche Serienmeister nach dem dritten Unentschieden am Stück endgültig in eine Ergebniskrise geschlittert. Dass man zumindest bis Sonntagabend den SC Freiburg wieder an der Spitze ablöste, milderte den Ärger von Trainer, Bossen, Spielern und den Bayern-Fans unter den 75.000 Zuschauern nicht.