29. Spieltag Bayern in der Krise - BVB übernimmt mit 4:0 Tabellenführung

Der überragende Ducksch traf in Berlin in der 6., 27. und 51. Minute. Die Hertha blieb in der ersten Halbzeit im ausverkauften Olympiastadion über weite Strecken chancenlos, am kommenden Sonntag gastieren die Berliner beim FC Bayern. Mitchell Weiser (63.) legte für Bremen nach. Die Treffer von Jessic Ngankam (68.) und Dodi Lukébakio (79./Foulelfmeter) half der Hertha auch nicht mehr.