Bundesliga Bayern-Kapitän Neuer: „Müssen den Ernst der Lage erkennen“

Eine gute Woche nach dem 3:0 gegen Hoffenheim war das 0:1 gegen Bremen ein schwerer Stimmungsdämpfer bei der angestrebten Aufholjagd in der Rückrunde. „Es gibt immer Dellen in der Saison, es gibt Höhen und Tiefen. Das wünscht sich keine Mannschaft, kein Spieler und kein Verein wie Bayern München“, sagte der 37 Jahre alte Bayern-Kapitän. „Das gehört dazu, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Aber man muss dann eine Reaktion zeigen und das hoffentlich so schnell wie möglich.“