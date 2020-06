31. Spieltag : Bayern mit Cuisance und Zirkzee gegen Gladbach

München Der FC Bayern München bestreitet sein Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach erstmals mit Michaël Cuisance in der Startelf und mit Joshua Zirkzee im Angriff.

Nach sechs Einwechslungen in dieser Liga-Saison läuft Cuisance gegen seinen Ex-Club erstmals von Beginn an im Mittelfeld auf, wo der verletzte Thiago fehlt. Zirkzee ersetzt im Angriffszentrum wie erwartet Robert Lewandowski, der wie Thomas Müller wegen einer Gelbsperre nicht auflaufen kann. Für Zirkzee ist es das dritte Spiel von Beginn an.