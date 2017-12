später lesen Samstag beim VfB Bayern mit Ulreich - Heynckes: Triple-Gedanken vermessen FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Sven Ulreich soll an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Stuttgart wieder das Tor des FC Bayern München hüten. Das kündigte Trainer Jupp Heynckes vor dem Hinrundenabschluss des Tabellenführers in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim VfB Stuttgart an. dpa