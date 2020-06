32. Spieltag : Bayern München in Bremen wieder mit Müller und Lewandowski

Bayern München in Bremen wieder mit Müller und Lewandowski

Thomas Müller und Robert Lewandowski kehren beim FC Bayern München im Auswärtsspiel bei Werder Bremen wie erwartet in die Startformation zurück.

Insgesamt nimmt Bayern-Coach Hansi Flick im Vergleich zum 2:1 gegen Gladbach am Samstag vier Veränderungen vor. Auch Alphonso Davies und Kingsley Coman stehen im Weserstadion in der Anfangself der Münchner. Nicht zum Kader gehören Javi Martinez (Magen-Darm-Probleme) und der leicht angeschlagene Ivan Perisic. Mit einem Sieg würden die Bayern ihren achten Meistertitel in Serie perfekt machen.