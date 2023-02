Bundesliga : Bayern-Neuzugang Cancelo verneint Zoff mit Guardiola

Fühlt sich in München wohl: Winter-Neuzugang João Cancelo. Foto: Sven Hoppe/dpa

Lissabon Gab es vor dem Wechsel zum FC Bayern einen Streit von João Cancelo mit Pep Guardiola? Der Außenverteidiger bestreitet das und äußert eine spannende Selbsterkenntnis.

„Es ist so, wie Pep es sagte: Ich muss spielen, um glücklich zu sein“, sagte Cancelo im Interview der portugiesischen Fachzeitung „O Jogo“. Mit Guardiola habe er den Wechsel vereinbart. „Es war ein Gespräch, keine Diskussion, und wir haben entschieden, dass es das Beste wäre, wenn ich im Winter gehe.“

Der von Manchester City bis Saisonende an den FCB ausgeliehene Außenverteidiger räumte zwar ein, dass er „eine schwierige Persönlichkeit“ habe. „Aber ich war zu keinem Zeitpunkt respektlos gegenüber Kollegen oder gegenüber Trainern“, versicherte der 28-Jährige. „Aber ich denke, dass jeder Spieler immer ein bisschen egoistisch ist. Jeder Spieler will sich wichtig fühlen, will spielen und jeder, der etwas anderes behauptet, der lügt.“