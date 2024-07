Ausfall Bayern-Neuzugang Ito erleidet Mittelfußbruch bei Testspiel

Auf die Frage, ob der deutsche Fußball-Rekordmeister nun noch einen weiteren Spieler verpflichtet, reagierte Eberl nach der Partie zurückhaltend. „Erstmal haben wir einen sehr guten, sehr großen Kader. Verletzungen passieren“, sagte er. Die logische Frage in der Transferperiode sei, ob noch etwas geschehe. „Aber wir haben unseren generellen Plan und den werden wir weiter verfolgen. Am 1. September, wenn alles dicht ist, dann werdet Ihr sehen, was draus geworden ist“, ergänzte Eberl vor Journalisten.