Bundesliga Bayern noch ohne Dier - Goretzka und Coman auf Bank

Beim Spiel des Tabellenzweiten, das ganz im Zeichen des Gedenkens an den am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer steht, verzichtet Trainer Thomas Tuchel auf Leon Goretzka in der Anfangsformation. An der Seite von Joshua Kimmich spielt Raphaël Guerreiro im defensiven Mittelfeld. Nach Problemen im Training sitzt Flügelspieler Kingsley Coman zunächst wie Goretzka auf der Bank. Dafür steht Routinier Thomas Müller in der Startelf.