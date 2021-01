Leipziger Abwehrchef : Bayern oder England? Upamecano-Abschied von RB rückt näher

München Der Wechsel von Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano zum FC Bayern könnte näher zu rücken. Die Münchner bestätigen Gespräche mit den Beratern, auch die Vereine stehen in dieser Personalie schon in Kontakt. Es gibt aber auch zwei Interessenten aus England.

Laut „Bild“ wähnen sich die Bayern aber vorn. Am Donnerstag hatten sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters mit Struth und einem weiteren Berater Upamecanos an der Säbener Straße getroffen. „Natürlich führen wir auch Gespräche mit ihm. Jetzt müssen wir einfach mal abwarten“, sagte Bayern-Vorstand Oliver Kahn am Sonntag bei „Sky90“. Man sei dabei, sich auszutauschen und herauszufinden, „was seine Vorstellung ist“.

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic bekräftigte das Interesse. „Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert“, sagte er am Samstag im TV-Sender Sky. Gespräche gab es auch schon zwischen den Bayern- und den RB-Bossen. „Fakt ist, ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge telefoniert, und wir sind so verblieben, dass wir noch mal sprechen, wenn es konkreter wird“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Bayerns Vorstandschef Rummenigge habe das Interesse der Münchner an Upamecano bestätigt. „So ein Spieler steht nicht nur bei Bayern auf dem Zettel“, betonte Mintzlaff aber auch.