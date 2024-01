Bundesliga Bayern ohne Kimmich ins Trainingslager

In Portugal ist zwar mit knapp 20 Grad wärmer als in der Heimat, dafür soll es recht windig werden. „Ich mag Trainingslager mit höherer Temperatur. Da kann man einfach mehr Zeit miteinander verbringen“, sagte Tuchel vor den Tagen im Nobelhotel in Strand-, Naturpark- und Golfplatznähe. Weitab von der „extremen Kälte“ in der Heimat. Der 50-Jährige will „noch mal ein paar Prozentpunkte für den Teamspirit rausholen“.