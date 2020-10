Bundesliga : Bayern-Profi Davies fällt mit Fußverletzung wochenlang aus

München Der FC Bayern München muss womöglich bis zum Jahresende ohne Außenverteidiger Alphonso Davies auskommen.

Davies war in der zweiten Spielminute in der Allianz Arena ohne gegnerischen Kontakt im Mittelfeld umgeknickt. Er blieb am Boden liegen und musste behandelt werden. Dann verließ er das Spielfeld gestützt auf Betreuer. „Der Ausfall tut weh“, sagte Flick. Für Davies kam der französische Weltmeister Lucas Hernández. Man werde in den kommenden Wochen „ein bisschen kreativ“ sein müssen auf der Position des linken Verteidigers, kündigte Flick an.