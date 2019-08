Hertha-Neuzugang : Bayern-Schreck und „Unterschiedsspieler“: Lukebakio bereit

Berlin Natürlich wird Dodi Lukebakio vor seiner Rückkehr in die Allianz Arena immer wieder auf diesen 24. November des Vorjahres angesprochen. „Das war schon ein besonderer Moment“, sagte der 21 Jahre junge Belgier.

Mit drei Toren sorgte der damalige Düsseldorfer Leihspieler dafür, dass Außenseiter Fortuna damals ein 3:3 beim FC Bayern erzwang. „Natürlich will man so oft wie möglich solche Momente erleben“, erklärte Lukebakio nun als Neu-Berliner. Am liebsten schon mit Hertha BSC beim Eröffnungsspiel der 57. Bundesliga-Saison am Freitagabend beim Titelverteidiger.