31. Spieltag Bayern-Sieg im Sparmodus: Doppelpacker Kane bereit für Real

Zur Pause blieb bei den Münchnern Matthijs de Ligt in der Kabine. Der Abwehrspieler wirkte in der Anfangsphase nach einem Zusammenstoß benommen, spielte aber zunächst weiter. In der an Höhepunkten armen zweiten Hälfte profitierten die Gastgeber vom Videobeweis. Ein Kopftreffer von Frankfurts Robin Koch bei Thomas Müller wurde nachträglich geahndet - Kane sagte danke und traf vom Elfmeterpunkt.