Fußball-Bundesliga : Bayern souverän in Bielefeld - RB gewinnt in Augsburg

Bayern souverän in Bielefeld - RB gewinnt in Augsburg

Berlin RB Leipzig bleibt Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga - und die Bayern sind erster Verfolger. In Mainz verschärft sich die Krise. Bei Borussia Dortmund meldet sich ein Star mit dem Siegtreffer als Torschütze zurück.

Nach dem lockeren Sieg im Pokal präsentiert sich der FC Bayern auch in der Fußball-Bundesliga wieder souverän. Die Münchner setzten sich am Samstagabend ohne Probleme mit 4:1 (3:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld durch und schoben sich vorübergehend auf Rang zwei.

Aufsteiger VfB Stuttgart feierte mit dem 2:0 (1:0) bei Hertha BSC den zweiten Auswärtssieg in Serie. Bayer Leverkusen beendete hingegen seine bisherige Misere: Mit dem 1:0 (1:0) beim FSV Mainz 05 und dem ersten eigenen Saisonsieg verschärfte die Werkself die Krise bei den Rheinhessen. Der SC Freiburg und Werder Bremen trennten sich 1:1 (1:1). Eintracht Frankfurt hat am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Chance, mit einem Sieg nach Punkten mit Leipzig gleichzuziehen.

Spitzenreiter RB musste nach einem positiven Corona-Test auf den malischen Nationalspielers Amadou Haidara verzichten, bei Hoffenheim fehlte unter anderem Topstürmer Andrej Kramaric wegen einer Infektion mit dem Virus. Auf den Tribünen machte sich die Coronavirus-Pandemie ebenfalls bemerkbar: So waren am Samstag nur in Sinsheim (6030) und in Berlin (4000) mehr als 1000 Zuschauer in den Stadien erlaubt.