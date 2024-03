Bundesliga Bayern-Sportdirektor kündigt Gespräche mit Kimmich an

Kimmich zeigt sich entspannt. „Schauen wir mal, was passiert. Für mich ist das Allerwichtigste, dass ich gute Leistungen zeige, dass ich auf mein Leistungsmaximum komme, und den Rest kann ich nicht beeinflussen“, sagte der Familienvater Kimmich. „Ich fühle mich wohl in München. Es ist nicht ganz so schlecht hier, auch wenn die letzten Jahre sportlich nicht so erfolgreich waren.“ Zwar wurden die Münchner Meister - in der Champions League und im DFB-Pokal blieb der FC Bayern aber hinter seinen Erwartungen zurück.