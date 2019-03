später lesen Feier für Freunde Bayern-Star Boateng feiert Party am Spieltag gegen BVB Teilen

Jérôme Boateng hat zu einer Party am Tag des Bundesliga-Spitzenspiels Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München eingeladen. Gefeiert werden soll am 6. April in einem Münchener Club, wie auf dessen Website steht. dpa