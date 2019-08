Trainingscamp in Rottach-Egern : Bayern-Star Leon Goretzka „tiefentspannt“ bei Sané-Frage

Rottach-Egern Leon Goretzka lächelte, als er im Trainingslager am Tegernsee über Leroy Sané plauderte.

Die Königspersonalie hat der FC Bayern auch mit in die Idylle nach Rottach-Egern mitgenommen, wo am Mittwoch geheim trainiert wurde. Bis zum Samstag bringt sich der deutsche Fußball-Rekordmeister unweit des Wohnorts von Präsident Uli Hoeneß für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal in Cottbus und den nahenden Liga-Start gegen Hertha BSC in Schwung. Abseits der schweißtreibenden Einheiten basteln die Münchner Verantwortlichen weiter am Kader. Ratschläge von Stars gibt's inklusive.