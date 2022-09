Bundesliga : Bayern-Stürmer Mané wirkt auf Hamann „isoliert“

Nach Didi Hamann: «Er wirkt isoliert und nimmt kaum am Spiel teil.» Münchens Sadio Mané. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Neuzugang Sadio Mané ist beim FC Bayern nach Einschätzung von Didi Hamann noch nicht integriert.

„Ich habe ihn beim FC Liverpool gesehen, wo er durch die Mitte gespielt hat. Das ist nicht seine Position. Jetzt nimmt er diese Position auch beim FC Bayern ein. Er ist am Besten, wenn er von außen kommt“, sagte der frühere Münchner Hamann (49) im Interview bei „web.de News“.

Der im Sommer vom FC Liverpool verpflichtete Stürmer mache auf ihn „keinen glücklichen Eindruck. Andere Spieler wie Leroy Sané, Jamal Musiala oder in der Verteidigung der momentan verletzte Lucas Hernandez bringen herausragende Leistungen. Von Mané spricht momentan niemand“, meinte Hamann. „Er wirkt isoliert und nimmt kaum am Spiel teil. Das muss der FC Bayern in den Griff bekommen.“