Bundesliga Bayern-Talent Kabadayi wechselt zum FC Augsburg

Nach dem Wechsel von Co-Trainer Jonas Scheuermann in die Premier League zu Brighton & Hove Albion wird Cheftrainer Jess Thorup in der neuen Saison von den Co-Trainern Jacob Friis und Lars Knudsen unterstützt. Während Friis bereits in der vergangenen Saison als Co-Trainer fungierte, wird der Vertrag des bisherigen Standardtrainers Lars Knudsen verlängert und inhaltlich mit zusätzlichen Aufgaben erweitert.