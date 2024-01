Bundesliga Bayern-To-do-Liste: „Wintertransfermarkt noch komplizierter“

Der Defensiv-Engpass wird gleich zu Jahresbeginn wieder offenkundig. Innenverteidiger Minjae Kim, der am Dienstag zum Fußballer des Jahres in Südkorea gekürt wurde, ist längstens bis zum 10. Februar für sein Heimatland beim Asien-Cup in Katar aktiv. Bis zu sechs Ligaspiele verpasst Kim, darunter womöglich das Topspiel in Leverkusen. Und am 14. Februar steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom an. Zudem wurde Außenverteidiger Noussair Mazraoui vom marokkanischen Nationaltrainer trotz Verletzung für den Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar) berufen.