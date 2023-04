FC Bayern Bayern um Sané und Upamecano wollen Zeichen setzen

Nach dem Streit mit dem suspendierten Sadio Mané werden im Bundesliga-Spiel des FC Bayern nicht nur viele Augen auf Leroy Sané gerichtet sein. Auch Dayot Upamecano, der einen maßgeblichen Anteil an der Höhe der Niederlage bei Manchester City hatte, steht im Fokus und will die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim als Aufbauspiel nutzen. „Wir unterstützen unsere Spieler immer. Er weiß selbst, dass er Fehler gemacht hat. Wir sind bitterböse dafür bestraft worden. Er war zuvor in absoluter Topform, in den Spielen gegen Freiburg und Dortmund war er unser formstärkster Spieler“, sagte Trainer Thomas Tuchel.