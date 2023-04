Bundesliga Bayern vorerst ohne Innenverteidiger Upamecano

„Er wird rund zwei Wochen ausfallen“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag bei einer Pressekonferenz in München. Upamecano wird daher im Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten Hertha BSC fehlen. Ausfallen werde auch Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting.